Денисенко — о недельной паузе: нет оправданий, надо выходить и умирать за каждый сантиметр
Поделиться
Нападающий «Ак Барса» Григорий Денисенко после поражения от «Локомотива» (1:3, 0-1) в первом матче финальной серии Кубка Гагарина — 2026 ответил, как недельная пауза сказалась на команде.
Фонбет КХЛ — плей-офф . Финал. 1-й матч
11 мая 2026, понедельник. 14:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
3 : 1
Ак Барс
Казань
1:0 А. Радулов (Сурин, Шалунов) – 21:02 (5x5) 2:0 Берёзкин – 21:48 (5x5) 3:0 Фрейз (А. Радулов, Гернат) – 35:36 (5x4) 3:1 Миллер (Галимов, Хмелевски) – 47:06 (5x4)
«Недельная пауза? Стараюсь эти мысли гнать, надо выходить и бороться, верить друг в друга. Всё остальное оставить за льдом. Даже если это как-то и сказалось, сейчас это всё надо уже отбросить.
Нет оправданий, надо выходить и за каждый сантиметр на площадке умирать. Играть друг за друга. Тогда будет результат, а остальное — ерунда», — передаёт слова Денисенко корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.
Плей-офф проходит с 23 марта по 23 мая 2026 года. Следующие матчи серии состоятся 13, 15, 17, 19*, 21*, 23* мая.
* если потребуется
Материалы по теме
Комментарии
- 11 мая 2026
-
18:38
-
18:34
-
18:30
-
18:27
-
18:24
-
18:20
-
18:16
-
18:14
-
18:10
-
18:06
-
18:02
-
17:58
-
17:54
-
17:48
-
17:40
-
17:32
-
17:14
-
16:54
-
16:30
-
16:10
-
15:55
-
15:36
-
15:24
-
14:55
-
14:32
-
14:30
-
14:06
-
13:30
-
12:58
-
12:23
-
11:48
-
11:41
-
11:30
-
11:30
-
11:30