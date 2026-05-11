Денисенко — о недельной паузе: нет оправданий, надо выходить и умирать за каждый сантиметр

Нападающий «Ак Барса» Григорий Денисенко после поражения от «Локомотива» (1:3, 0-1) в первом матче финальной серии Кубка Гагарина — 2026 ответил, как недельная пауза сказалась на команде.

Фонбет КХЛ — плей-офф . Финал. 1-й матч
11 мая 2026, понедельник. 14:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
3 : 1
Ак Барс
Казань
1:0 А. Радулов (Сурин, Шалунов) – 21:02 (5x5)     2:0 Берёзкин – 21:48 (5x5)     3:0 Фрейз (А. Радулов, Гернат) – 35:36 (5x4)     3:1 Миллер (Галимов, Хмелевски) – 47:06 (5x4)    

«Недельная пауза? Стараюсь эти мысли гнать, надо выходить и бороться, верить друг в друга. Всё остальное оставить за льдом. Даже если это как-то и сказалось, сейчас это всё надо уже отбросить.

Нет оправданий, надо выходить и за каждый сантиметр на площадке умирать. Играть друг за друга. Тогда будет результат, а остальное — ерунда», — передаёт слова Денисенко корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Плей-офф проходит с 23 марта по 23 мая 2026 года. Следующие матчи серии состоятся 13, 15, 17, 19*, 21*, 23* мая.

* если потребуется

Безжалостный «Локомотив»! Прихлопнул «Ак Барс» дуплетом за 46 секунд и повёл в финале КХЛ
