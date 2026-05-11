Денисенко — о недельной паузе: нет оправданий, надо выходить и умирать за каждый сантиметр

Нападающий «Ак Барса» Григорий Денисенко после поражения от «Локомотива» (1:3, 0-1) в первом матче финальной серии Кубка Гагарина — 2026 ответил, как недельная пауза сказалась на команде.

«Недельная пауза? Стараюсь эти мысли гнать, надо выходить и бороться, верить друг в друга. Всё остальное оставить за льдом. Даже если это как-то и сказалось, сейчас это всё надо уже отбросить.

Нет оправданий, надо выходить и за каждый сантиметр на площадке умирать. Играть друг за друга. Тогда будет результат, а остальное — ерунда», — передаёт слова Денисенко корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Плей-офф проходит с 23 марта по 23 мая 2026 года. Следующие матчи серии состоятся 13, 15, 17, 19*, 21*, 23* мая.

* если потребуется