Денисенко рассказал о положительных моментах в проигранном «Ак Барсом» первом матче финала

Нападающий «Ак Барса» Григорий Денисенко после поражения от «Локомотива» (1:3, 0-1) в первом матче финальной серии Кубка Гагарина назвал положительные моменты этой встречи.
«Не сказал бы, что это худший наш матч плей-офф, свои моменты в первом периоде не забили, не реализовали большинство. Надо реализовывать в таких больших матчах, команда это чувствует, реагирует.
Нельзя было отпускать такую команду, как «Локомотив», они умеют обороняться, терпеть, но самым неудачным этот матч я бы не назвал. С такой командой вообще нельзя ошибаться, [надо] убирать серийные голы. Ребята молодцы, выстояли «три на пять», какой-то плюсик нам для следующей игры. Не сказал бы, что было много минусов, сразу тяжело анализировать матч», – передаёт слова Денисенко корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.
- 11 мая 2026
