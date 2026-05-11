Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Денисенко рассказал о положительных моментах в проигранном «Ак Барсом» первом матче финала

Денисенко рассказал о положительных моментах в проигранном «Ак Барсом» первом матче финала
Комментарии

Нападающий «Ак Барса» Григорий Денисенко после поражения от «Локомотива» (1:3, 0-1) в первом матче финальной серии Кубка Гагарина назвал положительные моменты этой встречи.

Фонбет КХЛ — плей-офф . Финал. 1-й матч
11 мая 2026, понедельник. 14:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
3 : 1
Ак Барс
Казань
1:0 А. Радулов (Сурин, Шалунов) – 21:02 (5x5)     2:0 Берёзкин – 21:48 (5x5)     3:0 Фрейз (А. Радулов, Гернат) – 35:36 (5x4)     3:1 Миллер (Галимов, Хмелевски) – 47:06 (5x4)    

«Не сказал бы, что это худший наш матч плей-офф, свои моменты в первом периоде не забили, не реализовали большинство. Надо реализовывать в таких больших матчах, команда это чувствует, реагирует.

Нельзя было отпускать такую команду, как «Локомотив», они умеют обороняться, терпеть, но самым неудачным этот матч я бы не назвал. С такой командой вообще нельзя ошибаться, [надо] убирать серийные голы. Ребята молодцы, выстояли «три на пять», какой-то плюсик нам для следующей игры. Не сказал бы, что было много минусов, сразу тяжело анализировать матч», – передаёт слова Денисенко корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Материалы по теме
Денисенко — о недельной паузе: нет оправданий, надо выходить и умирать за каждый сантиметр
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android