Главный тренер «Локомотива» Хартли оценил победу в первом матче финала Кубка Гагарина

Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли прокомментировал победу над «Ак Барсом» (3:1, 1-0) в первом матче финальной серии Кубка Гагарина — 2026.

– Большая победа. Особенно после шестого и седьмого матчей с «Авангардом», где эмоции были запредельными. Надеялся на хорошее начало серии, потому что после такого испытания можно было подсознательно расслабиться. У нас был нормальный первый период, могли сыграть лучше. Отличный второй, который стал ключом к победе. Мы адаптировались, начали наседать на их ворота и забили три важных гола. Второй период стал ключевым, в третьем сыграли надёжно. Исаев был невероятен.

– Поменяли тройки в первом периоде, почему?

– Основывались на составе соперника. Обсуждали это пару дней. Перед игрой решили это сделать. У меня было внутреннее чувство, что это сработает. Эти звенья провели хорошую игру.

– Не смогли забить в формате «пять на три». Что не так?

– Нам нужно бросать по воротам, — передаёт слова Хартли корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.