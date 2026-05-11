Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Главный тренер «Локомотива» Хартли оценил победу в первом матче финала Кубка Гагарина

Главный тренер «Локомотива» Хартли оценил победу в первом матче финала Кубка Гагарина
Комментарии

Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли прокомментировал победу над «Ак Барсом» (3:1, 1-0) в первом матче финальной серии Кубка Гагарина — 2026.

Фонбет КХЛ — плей-офф . Финал. 1-й матч
11 мая 2026, понедельник. 14:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
3 : 1
Ак Барс
Казань
1:0 А. Радулов (Сурин, Шалунов) – 21:02 (5x5)     2:0 Берёзкин – 21:48 (5x5)     3:0 Фрейз (А. Радулов, Гернат) – 35:36 (5x4)     3:1 Миллер (Галимов, Хмелевски) – 47:06 (5x4)    

– Большая победа. Особенно после шестого и седьмого матчей с «Авангардом», где эмоции были запредельными. Надеялся на хорошее начало серии, потому что после такого испытания можно было подсознательно расслабиться. У нас был нормальный первый период, могли сыграть лучше. Отличный второй, который стал ключом к победе. Мы адаптировались, начали наседать на их ворота и забили три важных гола. Второй период стал ключевым, в третьем сыграли надёжно. Исаев был невероятен.

– Поменяли тройки в первом периоде, почему?
– Основывались на составе соперника. Обсуждали это пару дней. Перед игрой решили это сделать. У меня было внутреннее чувство, что это сработает. Эти звенья провели хорошую игру.

– Не смогли забить в формате «пять на три». Что не так?
– Нам нужно бросать по воротам, — передаёт слова Хартли корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

Материалы по теме
Безжалостный «Локомотив»! Прихлопнул «Ак Барс» дуплетом за 46 секунд и повёл в финале КХЛ
Видео
Безжалостный «Локомотив»! Прихлопнул «Ак Барс» дуплетом за 46 секунд и повёл в финале КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android