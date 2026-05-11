«Никогда не тренировал игроков с таким уровнем самоотдачи». Хартли — о Радулове

Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли после победы над «Ак Барсом» (3:1, 1-0) в первом матче финальной серии Кубка Гагарина — 2026 высказался об игре нападающего ярославского клуба Александра Радулова.

– Сурин сказал, что Радулов не общается с игроками «Локомотива», как и с журналистами. Это шутка или его просто не нужно трогать?

– Иногда он разговаривает, иногда нет. Он наш лидер, за него говорят действия на льду. Посмотрите, какую работу он проделал в первом голе. И это в 39 лет, я его безмерно уважаю.

– От Радулова отказались в Казани. Видите его желание отомстить?

– Его главное качество — он хочет победить всех. Тренирую его весь сезон, тренировал против тех команд, за которые он играл, следил за ним в НХЛ. Никогда не тренировал кого-то с таким уровнем самоотдачи. Не думаю, что ему нужна мотивация из прошлого, чтобы так играть. Он всегда показывает высокий уровень самоотдачи. Хотелось бы, чтобы это было заразно. Он как лев, которому открывают клетку — выпускаешь его на лёд, он парит, — передаёт слова Хартли корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.