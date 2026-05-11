Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Миллер: игра в большинстве у нас очень плохая, мы должны были забивать три гола

Миллер: игра в большинстве у нас очень плохая, мы должны были забивать три гола
Комментарии

Защитник «Ак Барса» Митчелл Миллер прокомментировал поражение от «Локомотива» (1:3, 0-1) в первом матче серии финала Кубка Гагарина.

Фонбет КХЛ — плей-офф . Финал. 1-й матч
11 мая 2026, понедельник. 14:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
3 : 1
Ак Барс
Казань
1:0 А. Радулов (Сурин, Шалунов) – 21:02 (5x5)     2:0 Берёзкин – 21:48 (5x5)     3:0 Фрейз (А. Радулов, Гернат) – 35:36 (5x4)     3:1 Миллер (Галимов, Хмелевски) – 47:06 (5x4)    

«Это была не лучшая наша игра. Но в следующем матче мы должны выйти с другим настроем и показать себя. Посмотрим, как изменится ситуация. У нас были шансы, но когда пропускаешь две быстрые шайбы, отыграться тяжело. Будем внимательно анализировать видео на разборе.

Мой гол? В моменте я играл по ситуации, но игра в большинстве очень плохая. Если у нас в следующем матче будет пять–шесть попыток реализации численного преимущества, мы должны забивать три гола. Необходимо забирать следующую игру, — передаёт слова Миллера корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Материалы по теме
Безжалостный «Локомотив»! Прихлопнул «Ак Барс» дуплетом за 46 секунд и повёл в финале КХЛ
Видео
Безжалостный «Локомотив»! Прихлопнул «Ак Барс» дуплетом за 46 секунд и повёл в финале КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android