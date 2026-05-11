Миллер: игра в большинстве у нас очень плохая, мы должны были забивать три гола

Защитник «Ак Барса» Митчелл Миллер прокомментировал поражение от «Локомотива» (1:3, 0-1) в первом матче серии финала Кубка Гагарина.

«Это была не лучшая наша игра. Но в следующем матче мы должны выйти с другим настроем и показать себя. Посмотрим, как изменится ситуация. У нас были шансы, но когда пропускаешь две быстрые шайбы, отыграться тяжело. Будем внимательно анализировать видео на разборе.

Мой гол? В моменте я играл по ситуации, но игра в большинстве очень плохая. Если у нас в следующем матче будет пять–шесть попыток реализации численного преимущества, мы должны забивать три гола. Необходимо забирать следующую игру, — передаёт слова Миллера корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.