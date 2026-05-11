Миллер — о Радулове: не думаем о конкретных игроках, случайных хоккеистов в КХЛ нет

Защитник «Ак Барса» Митчелл Миллер после поражения от «Локомотива» (1:3, 0-1) в первом матче серии финала Кубка Гагарина высказался об игре против нападающего ярославского клуба Александра Радулова.

– Как играть против Радулова, который набрал три очка?

– Не думаем о конкретных игроках. Случайных хоккеистов в КХЛ нет. Главное, чтобы Билялова не закрывали хоккеисты «Локомотива». Мы не должны пускать соперника на пятачок.

– Впервые в этом плей-офф «Ак Барс» проиграл стартовый матч серии. Собьёт ли это командный настрой?

– Не думаю, что это имеет значение, в конце серии о первом матче никто не думает. Нужно двигаться дальше, – передаёт слова Миллера корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.