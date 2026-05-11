Миллер — о Радулове: не думаем о конкретных игроках, случайных хоккеистов в КХЛ нет

Защитник «Ак Барса» Митчелл Миллер после поражения от «Локомотива» (1:3, 0-1) в первом матче серии финала Кубка Гагарина высказался об игре против нападающего ярославского клуба Александра Радулова.

Фонбет КХЛ — плей-офф . Финал. 1-й матч
11 мая 2026, понедельник. 14:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
3 : 1
Ак Барс
Казань
1:0 А. Радулов (Сурин, Шалунов) – 21:02 (5x5)     2:0 Берёзкин – 21:48 (5x5)     3:0 Фрейз (А. Радулов, Гернат) – 35:36 (5x4)     3:1 Миллер (Галимов, Хмелевски) – 47:06 (5x4)    

– Как играть против Радулова, который набрал три очка?
– Не думаем о конкретных игроках. Случайных хоккеистов в КХЛ нет. Главное, чтобы Билялова не закрывали хоккеисты «Локомотива». Мы не должны пускать соперника на пятачок.

– Впервые в этом плей-офф «Ак Барс» проиграл стартовый матч серии. Собьёт ли это командный настрой?
– Не думаю, что это имеет значение, в конце серии о первом матче никто не думает. Нужно двигаться дальше, – передаёт слова Миллера корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

