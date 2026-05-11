Барабанов: если бы забили первыми, игра сложилась бы по-другому, у нас были моменты

Нападающий «Ак Барса» Александр Барабанов прокомментировал поражение от «Локомотива» (1:3, 0-1) в первом матче финальной серии Кубка Гагарина.

«Неприятные два гола во втором периоде, быстро их пропустили. Естественно, это наложило отпечаток. Потом были невынужденные удаления. Были моменты, если бы забили первыми, может быть, игра по-другому сложилась бы. У нас были проблемы с большинством, они реализовали большинство, а мы не смогли.

Хорошо, что не опустили руки. Третий период можно занести нам в актив. Будем бороться, это всего лишь одна игра. Стычки? Это финал. Никто не хочет уступать. Это битва характеров. Нужно выходить и делать свою работу, несмотря ни на что», — передаёт слова Барабанова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.