Форвард «Локомотива» Сурин прокомментировал победу в первом матче финала Кубка Гагарина

Форвард «Локомотива» Егор Сурин высказался о победе над «Ак Барсом» (3:1, 1-0) в первом матче финальной серии Кубка Гагарина — 2026.

– Что больше всего понравилось в матче?

– Второй период. Хорошие голы. Было много нюансов, где можно улучшать.

– Скорее всего, первый период имеете в виду.

– Да. Грубо говоря, присматривались к сопернику. Надо начинать лучше.

– «Ак Барс» чем-то удивил?

– Все друг друга знают, чем-то удивить будет тяжело. Нужно быть лучше в нюансах.

– Показалось, что было не так много эмоций.

– Так бывает. После эмоциональной серии перезагрузились чуть-чуть. Эмоции надо находить, это финал, – передаёт слова Сурина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.