Форвард «Локомотива» Сурин прокомментировал победу в первом матче финала Кубка Гагарина
Форвард «Локомотива» Егор Сурин высказался о победе над «Ак Барсом» (3:1, 1-0) в первом матче финальной серии Кубка Гагарина — 2026.
Фонбет КХЛ — плей-офф . Финал. 1-й матч
11 мая 2026, понедельник. 14:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
3 : 1
Ак Барс
Казань
1:0 А. Радулов (Сурин, Шалунов) – 21:02 (5x5) 2:0 Берёзкин – 21:48 (5x5) 3:0 Фрейз (А. Радулов, Гернат) – 35:36 (5x4) 3:1 Миллер (Галимов, Хмелевски) – 47:06 (5x4)
– Что больше всего понравилось в матче?
– Второй период. Хорошие голы. Было много нюансов, где можно улучшать.
– Скорее всего, первый период имеете в виду.
– Да. Грубо говоря, присматривались к сопернику. Надо начинать лучше.
– «Ак Барс» чем-то удивил?
– Все друг друга знают, чем-то удивить будет тяжело. Нужно быть лучше в нюансах.
– Показалось, что было не так много эмоций.
– Так бывает. После эмоциональной серии перезагрузились чуть-чуть. Эмоции надо находить, это финал, – передаёт слова Сурина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.
