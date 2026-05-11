«Он с нами тоже не общается». Сурин — о Радулове

Форвард «Локомотива» Егор Сурин после победы над «Ак Барсом» (3:1, 1-0) в первом матче финальной серии Кубка Гагарина — 2026 заявил, что нападающий ярославской команды Александр Радулов не общается с партнёрами.

– С нами Радулов не общается во время плей-офф. Вы его знаете лучше, для него «Ак Барс» – раздражитель?

– Не знаю, он с нами тоже не общается (улыбается).

– Может, жестами что-то показывает?

– Не замечаю (улыбается).

– Год назад вы говорили, что болельщикам надо быть громче. Сейчас у вас пять побед подряд в финале, в чём секрет?

– Болельщикам надо быть громче (улыбается). Думаю, просто не любим наступать на одни и те же грабли. Не хотим заводить себя туда, откуда тяжело выходить.

– Насколько было важно начать с победы с учётом того, что начало серии с «Авангардом» было тяжёлым?

– Держали это в голове. Понимали, что лучше начинать с преимущества и продолжать в том же духе.

– Были словесные перепалки с Галимовым?

– Нет. Игра проходила хорошо, не было необходимости накалять ещё больше. Пока это не нужно.

– Денисенко лез вам под кожу?

– Игроки нашей команды и он искали эмоции, нужно было зарядиться. Хорошие стычки, но там нет акцента на Денисенко, — передаёт слова Сурина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.