Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Барабанов — о Радулове: он молодец, держит рамку, ему нужно уделить особое внимание

Барабанов — о Радулове: он молодец, держит рамку, ему нужно уделить особое внимание
Комментарии

Нападающий «Ак Барса» Александр Барабанов после поражения от «Локомотива» (1:3, 0-1) в первом матче серии финала Кубка Гагарина — 2026 высказался об игре форварда ярославского клуба Александра Радулова.

Фонбет КХЛ — плей-офф . Финал. 1-й матч
11 мая 2026, понедельник. 14:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
3 : 1
Ак Барс
Казань
1:0 А. Радулов (Сурин, Шалунов) – 21:02 (5x5)     2:0 Берёзкин – 21:48 (5x5)     3:0 Фрейз (А. Радулов, Гернат) – 35:36 (5x4)     3:1 Миллер (Галимов, Хмелевски) – 47:06 (5x4)    

«Радулов молодец, держит марку. Естественно, нужно уделить особое внимание этому игроку. Эта серия отличается от полуфинала с тем же «Металлургом». Там не было таких габаритных игроков. Тут понятное дело, что на первый план выходят выигранные единоборства: кто больше выиграет, тот больше будет владеть шайбой. Мы готовы к этой борьбе, просто нужно чуть перестроиться.

Игра может складываться по-разному. Пропустили первыми — ничего страшного. Повторюсь, у нас были моменты в том же третьем периоде, просто мы их не реализовали», — передаёт слова Барабанова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Материалы по теме
Безжалостный «Локомотив»! Прихлопнул «Ак Барс» дуплетом за 46 секунд и повёл в финале КХЛ
Видео
Безжалостный «Локомотив»! Прихлопнул «Ак Барс» дуплетом за 46 секунд и повёл в финале КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android