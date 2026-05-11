Барабанов — о Радулове: он молодец, держит рамку, ему нужно уделить особое внимание

Нападающий «Ак Барса» Александр Барабанов после поражения от «Локомотива» (1:3, 0-1) в первом матче серии финала Кубка Гагарина — 2026 высказался об игре форварда ярославского клуба Александра Радулова.

«Радулов молодец, держит марку. Естественно, нужно уделить особое внимание этому игроку. Эта серия отличается от полуфинала с тем же «Металлургом». Там не было таких габаритных игроков. Тут понятное дело, что на первый план выходят выигранные единоборства: кто больше выиграет, тот больше будет владеть шайбой. Мы готовы к этой борьбе, просто нужно чуть перестроиться.

Игра может складываться по-разному. Пропустили первыми — ничего страшного. Повторюсь, у нас были моменты в том же третьем периоде, просто мы их не реализовали», — передаёт слова Барабанова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.