Барабанов — о поездке «Ак Барса» в поезде: все знают, какая ситуация сейчас в стране

Нападающий «Ак Барса» Александр Барабанов после поражения от «Локомотива» (1:3, 0-1) высказался о поездке команды в Ярославль на поезде.

«Пауза, может быть, и наложила какой-то отпечаток, но я бы не сетовал на это. В поезде необычно было, прокатились. Все знают, какая ситуация сейчас в стране, но всё нормально, ноги не затекли, мы были в лежачем положении. Я один был в купе.

На физике не сказалось. Считаю, первый период был неплохим, тут много нюансов, площадка больше, чем наша, это тоже играет свою роль. Если мы в финале, значит, всё в порядке», – передаёт слова Барабанова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.