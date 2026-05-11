Барабанов — о поездке «Ак Барса» в поезде: все знают, какая ситуация сейчас в стране
Нападающий «Ак Барса» Александр Барабанов после поражения от «Локомотива» (1:3, 0-1) высказался о поездке команды в Ярославль на поезде.
Фонбет КХЛ — плей-офф . Финал. 1-й матч
11 мая 2026, понедельник. 14:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
3 : 1
Ак Барс
Казань
1:0 А. Радулов (Сурин, Шалунов) – 21:02 (5x5) 2:0 Берёзкин – 21:48 (5x5) 3:0 Фрейз (А. Радулов, Гернат) – 35:36 (5x4) 3:1 Миллер (Галимов, Хмелевски) – 47:06 (5x4)
«Пауза, может быть, и наложила какой-то отпечаток, но я бы не сетовал на это. В поезде необычно было, прокатились. Все знают, какая ситуация сейчас в стране, но всё нормально, ноги не затекли, мы были в лежачем положении. Я один был в купе.
На физике не сказалось. Считаю, первый период был неплохим, тут много нюансов, площадка больше, чем наша, это тоже играет свою роль. Если мы в финале, значит, всё в порядке», – передаёт слова Барабанова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.
