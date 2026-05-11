Хоккеисты «Миннесоты» Маркус и Ник Фолиньо получили грант на исследования рака груди

Хоккеисты «Миннесоты Уайлд» Маркус и Ник Фолиньо объявили о достижении своей цели по финансированию исследований рака груди. Игроки таким образом хотят почтить память своей матери Дженис, которая умерла от рака молочной железы.

«С гордостью сообщаем, что достигли своей цели — получили грант на исследования рака груди здесь, в Миннесоте.… Мы очень рады сделать это в память о нашей матери, Дженис», — приводит слова Фолиньо SportsCenter в социальной сети Х.

Отметим, Ник сейчас занимается благотворительностью и всячески поддерживает больных раком. Вместе со своей женой Жанель он является участником благотворительной организации Канады Cystic Fibrosis Canada.