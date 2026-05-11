Федерация хоккея Швеции опубликовала предварительный состав сборной на ЧМ-2026

Федерация хоккея Швеции назвала предварительный состав сборной, которая примет участие в чемпионате мира 2026 года. Всего в заявке 25 хоккеистов.

Вратари: Арвид Сёдерблом («Чикаго Блэкхоукс»), Магнус Хелльберг («Юргорден»), Лове Херенстам («Седертелье»);

Защитники: Якоб Ларссон («Рапперсвиль»), Роберт Хег («Брюнэс»), Маттиас Экхольм («Эдмонтон Ойлерз»), Оливер Экман-Ларссон («Торонто Мэйпл Лифс»), Эрик Бреннстрём («Лозанна»), Альберт Юханссон («Детройт Ред Уингз»), Тим Хед («Амбри-Пиотта»), Йоэль Перссон («Векше»);

Нападающие: Исак Хедквист («Лулео»), Линус Карлссон («Ванкувер Кэнакс»), Симон Хольмстрём («Нью-Йорк Айлендерс»), Лукас Рэймонд («Детройт»), Джек Берглунд («Филадельфия Флайерз»), Антон Фронделль («Чикаго»), Андре Петерссон («Лангнау»), Оскар Сундквист («Сент-Луис Блюз»), Якоб Сильверберг («Брюнэс»), Ивар Штенберг («Фрелунда»), Эмиль Хейнеман («Айлендерс»), Вигго Бьёрк («Юргорден»), Расмус Асплунд («Давос»), Якоб де ла Роз («Фрибур»).

Чемпионат мира по хоккею 2026 года пройдёт в швейцарских городах Цюрих и Фрибур с 15 по 31 мая.