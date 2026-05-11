Кожевников: Овечкину стоит ещё на год остаться в НХЛ и уже побить этот рекорд Гретцки

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников высказался о будущем вратаря «Флориды Пантерз» Сергея Бобровского, а также форварда «Питтсбурга Пингвинз» Евгения Малкина и нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина. Контракты игроков рассчитаны до 30 июня 2026 года.

«Вряд ли они вернутся в КХЛ. У них огромный опыт. Бобровский ещё поиграет в НХЛ. Овечкина хотелось бы видеть в России, но мне кажется, ему стоит ещё на год остаться и уже побить этот рекорд Гретцки. Кроме того, это уже взрослые люди.

Хотя ребята и патриоты, у них есть семьи, которые давно там живут. К сожалению, мало кто обращает внимание на этот фактор. Наши болельщики тоже должны это воспринимать. Несмотря ни на что, это наши ребята», – приводит слова Кожевникова Metaratings.

Овечкин является лучшим снайпером в истории регулярных чемпионатов НХЛ. С учётом плей-офф он забросил 1006 шайб в лиге. По этому показателю он занимает второе место в истории, уступая Уэйну Гретцки (1016).

