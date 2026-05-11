«Это был великолепный хоккей». Рыбин — о первом матче финальной серии Кубка Гагарина

Тренер по развитию хоккейного клуба «Сочи» Максим Рыбин прокомментировал победу «Локомотива» над «Ак Барсом» (3:1, 1-0) в первом матче финальной серии Кубка Гагарина — 2026.

Фонбет КХЛ — плей-офф . Финал. 1-й матч
11 мая 2026, понедельник. 14:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
4 : 1
Ак Барс
Казань
1:0 А. Радулов (Сурин, Шалунов) – 21:02 (5x5)     2:0 Берёзкин – 21:48 (5x5)     3:0 Фрейз (А. Радулов, Гернат) – 35:36 (5x4)     3:1 Миллер (Галимов, Хмелевски) – 47:06 (5x4)    

«Сегодня «Локомотив» провёл очень уверенную игру, честно сказать, я даже не ожидал от них такого. Чётко поставленная игра, можно сказать, что одна система сломала другую. Я только что закончил просмотр этой игры, могу сказать, что это был великолепный хоккей», – приводит слова Рыбина Vprognoze.ru.

Плей-офф проходит с 23 марта по 23 мая 2026 года. Следующие матчи серии состоятся 13, 15, 17, 19*, 21*, 23* мая.

* при необходимости

