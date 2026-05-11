Терещенко — о ЧМ-2026: России нет — это печально, но надо смотреть за топовыми сборными

Трёхкратный чемпион мира Алексей Терещенко рассказал, будет ли следить за чемпионатом мира по хоккею 2026 года. Турнир пройдёт с 15 по 31 мая в швейцарских городах Цюрих и Фрибург.

«Пока неинтересно, потому что есть работа в сборной России U20, есть финальная серия Кубка Гагарина. Конечно, определённые матчи чемпионата я смотреть буду. Понятно, сборной России на турнире нет – это очень печально. Но всё равно надо посмотреть, как перестраиваются команды, как они играют.

Надо смотреть за топовыми командами – Канадой, США, Финляндией, Швецией. Даже если брать юниорский чемпионат, североамериканские коллективы вылетели. Всё очень-очень интересно», – приводит слова Терещенко «Советский спорт».

Напомним, сборная России отстранена от турниров под эгидой ИИХФ с 2022 года.