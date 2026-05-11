Гомоляко — о поражении «Ак Барса»: ничего страшного не произошло, один матч проигран

Известный в прошлом нападающий, а ныне хоккейный функционер Сергей Гомоляко высказался о первом матче финальной серии Кубка Гагарина между «Локомотивом» и «Ак Барсом» (3:1,1-0).

– Счёт по игре или всё-таки есть некое удивление итоговым результатом?

– Какое удивление? «Локомотив» выиграл у себя дома.

– Можно ли сказать, что игра была сделана за 46 секунд второго периода?

– Ну да, игра была сделана практически за 46 секунд. Два быстрых гола во втором периоде повлияли на исход матча, хотя игра была в принципе равная.

«Ак Барс» даже выглядел моментами лучше, но большинство надо реализовывать. Было много большинства, а реализации никакой, только в третьем периоде Миллер забил. Надо относиться к таким моментам в финале более бережно, реализовывать.

– Как «Ак Барсу» отойти от такого нокаута? Какой бы план посоветовали на следующую игру?

– Не скажу, что это нокаут. Это просто одна игра. Советовать ничего не буду, там тренерский штаб есть довольно хороший. Зинэтула Хайдярович там рядом. Уверен, «Ак Барс» сделает выводы, будет другая игра.

Не могу сказать, что команда играла плохо. Они играли хорошо, даже моментами переигрывали «Локомотив». Но очень тяжело их догонять, когда они выигрывают. Будет хорошо, если будет семь игр. Сейчас ничего страшного не произошло, просто один матч проигран. Это ерунда, – приводит слова Гомоляко Metaratings.