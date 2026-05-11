Кравчук о высказался возможном возвращении Малкина в КХЛ

Двукратный олимпийский чемпион Игорь Кравчук высказался о возможном возвращении нападающего «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина в КХЛ. Контракт форварда с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года. Ранее россиянин сообщил, что хочет провести ещё один сезон в НХЛ.

– Что отметили для себя на последней неделе?

– Много разговоров о возможном возвращении в КХЛ Александра Овечкина и Евгения Малкина – с прощальной гастролью по своим родным клубам. Это очень красивая история – завершить блестящую карьеру там, где начал. Впрочем, даже в конце четвёртого десятка и Овечкин, и Малкин провели за океаном сильные сезоны. Решение принимать игрокам, но совсем не удивлюсь, если в такой ситуации они задержатся в НХЛ ещё на сезон.

– Чьи шансы вернуться выше?

– «Динамо» уже не первый год говорит, что ждёт Овечкина домой. То же самое говорят и в Магнитогорске. Думаю, на решение игроков будет влиять масса факторов. От семейного до тренерского.

– В чём суть тренерского фактора?

– Если говорить о «Металлурге», в профессиональной среде вряд ли остались незамеченными истории с Евгением Кузнецовым и Егором Яковлевым. Можно долго спорить, кто в них виноват, – сами хоккеисты или тренер, был ли там личный момент или, наоборот, исключительно хоккейный. Но сухой факт в том, что теперь звёздные игроки много раз подумают, прежде чем идти к Андрею Разину.

На контрасте – история Кузнецова в «Салавате Юлаеве». Там Виктор Козлов нашёл общий язык с непростым игроком – и тот вывел Уфу во второй раунд плей-офф. Классный гол Кузнецова на последних секундах матча с Екатеринбургом – звёздный момент всего плей-офф, наряду с двумя голами связки Радулов – Шалунов в концовке игры в Омске. Поэтому тренерский фактор для звёзд уровня Малкина тоже будет работать. И истории Кузнецова с Яковлевым могут притормозить его возвращение в родной клуб, – приводит слова Кравчука Russia-Hockey.