Никита Щитов сравнил борьбу за Кубок Гагарина и Кубок Стэнли

Бывший защитник ряда клубов КХЛ Никита Щитов рассказал, в чём отличия борьбы за Кубок Гагарина от борьбы за Кубок Стэнли.

«Слежу за плей-офф НХЛ, очень интересно. Хотя не всех удается посмотреть. Из-за часового пояса не получается глубже окунуться.

Внимательно наблюдал за серией «Монреаля» с «Тампой». Прекрасный вратарь Василевский, Кучерову уделяется большое внимание со стороны соперника. Мне нравится, как Никита держит удар, хотя его постоянно стараются вывести из себя, бьют в спину, делают больно, но он всё терпит.

Интересный хоккей показывает Иван Демидов, здорово играет в контроль шайбы. Буквально в прошлом году он ещё играл в плей-офф КХЛ. Любопытно следить, как человек развивается. Тот же Свечников играет здорово. Стараюсь следить за соотечественниками.

В НХЛ быстрый, динамичный и агрессивный хоккей. Есть контраст с плей-офф КХЛ. Там собраны лучшие хоккеисты со всего мира, есть молодые таланты. Всё очень жёстко и контактно. Игры там держат в напряжении. У нас хоккей немножко другой.

Сравнивать тяжело, потому что в НХЛ отбирают игроков со всего мира, отсеивают лучших. Понятно, что это интересно смотреть. Но и наш плей-офф смотреть интересно. Всё-таки на вкус и цвет, как говорится», – приводит слова Щитова «Советский спорт».

