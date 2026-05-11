«Торонто» выберет Маккенну под первым номером на драфте НХЛ, по прогнозам The Athletic

Североамериканский журналист Кори Пронман в статье на сайте The Athletic представил свой прогноз по первым 32 выборам на драфте НХЛ 2026 года. Прогноз основан на том, в каком диапазоне, по мнению автора, будут находиться оценки игроков в день драфта. Отметим, на данный момент известны только первые 16 команд первого раунда. Согласно прогнозу, «Торонто Мэйпл Лифс» выберет под первым номером нападающего Гэвина Маккенну.

Полный рейтинг выглядит следующим образом (в скобках указан клуб, который будет выбирать игрока на драфте):

1. Гэвин Маккенна («Торонто»).

2. Чейз Рид («Сан-Хосе Шаркс»).

3. Калеб Малхотра («Ванкувер Кэнакс»).

4. Ивар Штенберг («Чикаго Блэкхоукс»).

5. Карсон Карелс («Нью-Йорк Рейнджерс»).

6. Китон Верхофф («Калгари Флэймз»).

7. Альберт Шмитс («Сиэтл Кракен»).

8. Мальте Густафссон («Виннипег Джетс»).

9. Дэксон Рудольф («Флорида Пантерз»).

10. Уайатт Каллен («Нэшвилл Предаторз»).

11. Оскар Хемминг («Сент-Луис Блюз»).

12. Вигго Бьёрк («Нью-Джерси Дэвилз»).

13. Тайнэн Лоуренс («Нью-Йорк Айлендерс»).

14. Итан Бельчец («Коламбус Блю Джекетс»).

15. Оливер Суванто («Сент-Луис»).

16. Александр Комманд («Вашингтон Кэпиталз»).

17. Элтон Херманссон («Лос-Анджелес Кингз»).

18. Джей Пи Хёрлберт («Вашингтон»).

19. Мэддокс Дажене («Юта Маммот»).

20. Глеб Пугачёв («Сан-Хосе»).

21. Кейси Матрин («Филадельфия Флайерз»).

22. Райан Лин («Питтсбург Пингвинз»).

23. Адам Гольер («Бостон Брюинз»).

24. Адам Новотны («Ванкувер»).

25. Лиам Рак («Монреаль Канадиенс»).

26. Илья Морозов («Сиэтл»).

27. Брукс Роговски («Рейнджерс»).

28. Джек Хексталл («Калгари»).

29. Виллиам Хоканссон («Баффало Сэйбрз»).

30. Никита Клепов («Каролина Харрикейнз»).

31. Маркус Нордмарк («Сент-Луис»).

32. Юхо Пийпаринен («Оттава Сенаторз»).

64-й драфт НХЛ пройдёт на домашней арене «Баффало» 26-27 июня.