Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Каролина» продлила контракт с форвардом Янковски на два года

«Каролина» продлила контракт с форвардом Янковски на два года
Комментарии

Нападающий Марк Янковски подписал новый контракт с «Каролиной Харрикейнз», сообщает пресс-служба клуба. Срок соглашения рассчитан на два года. Зарплата составит $ 1,85 млн в год в среднем.

В минувшем регулярном чемпионате 31-летний форвард провёл 68 матчей, в которых отметился 11 заброшенными шайбами и девятью результативными передачами. В текущем плей-офф на его счету восемь игр и один пас. Всего он провёл 482 матча в регулярках за «Калгари Флэймз», «Питтсбург Пингвинз», «Баффало Сэйбрз» и «Нэшвилл Предаторз» и набрал 145 (79+66) очков. В плей-офф в его активе 31 игра, один гол и три передачи.

Янковски был выбран «Калгари» в первом раунде под общим 21-м номером на драфте НХЛ 2012 года.

Материалы по теме
«Каролина» установила уникальный рекорд в плей-офф! Такого в истории НХЛ не делал никто
«Каролина» установила уникальный рекорд в плей-офф! Такого в истории НХЛ не делал никто
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android