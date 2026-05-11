«Каролина» продлила контракт с форвардом Янковски на два года

Нападающий Марк Янковски подписал новый контракт с «Каролиной Харрикейнз», сообщает пресс-служба клуба. Срок соглашения рассчитан на два года. Зарплата составит $ 1,85 млн в год в среднем.

В минувшем регулярном чемпионате 31-летний форвард провёл 68 матчей, в которых отметился 11 заброшенными шайбами и девятью результативными передачами. В текущем плей-офф на его счету восемь игр и один пас. Всего он провёл 482 матча в регулярках за «Калгари Флэймз», «Питтсбург Пингвинз», «Баффало Сэйбрз» и «Нэшвилл Предаторз» и набрал 145 (79+66) очков. В плей-офф в его активе 31 игра, один гол и три передачи.

Янковски был выбран «Калгари» в первом раунде под общим 21-м номером на драфте НХЛ 2012 года.