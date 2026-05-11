Результат матча финальной серии плей-офф КХЛ на 11 мая 2026 года

Сегодня, 11 мая, состоялся первый матч финальной серии Кубка Гагарина Континентальной хоккейной лиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результат матча финальной серии плей-офф КХЛ на 11 мая 2026 года:

«Локомотив» — «Ак Барс» — 3:1 (счёт в серии — 1-0).

Победитель определится по итогам минимум четырёх матчей (серия продлится до четырёх побед). Первые две встречи пройдут в Ярославле — 11 и 13 мая. Далее серия переедет в Казань — игры запланированы на 15 и 17 мая. При необходимости оставшиеся матчи состоятся 19 мая (Ярославль), 21 мая (Казань) и 23 мая (Ярославль).

На стадии полуфиналов «Локомотив» одержал победу над омским «Авангардом», отыгравшись по ходу серии со счёта 1-3. «Ак Барс» в пяти матчах (4-1) был сильнее магнитогорского «Металлурга».

