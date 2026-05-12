Радулов показывал сердечко, фанаты посвятили «Локо» космический баннер. Фото финала КХЛ

11 мая в Ярославле на льду стадиона «Арена-2000-Локомотив» в первом матче финальной серии Кубка Гагарина «Локомотив» одержал победу над казанским «Ак Барсом». Встреча завершилась со счётом 3:1 в пользу команды Боба Хартли. Таким образом, счёт в серии до четырёх побед стал 1-0 в пользу ярославской команды.

Перед началом матча болельщики «Локомотива» подготовили для своей команды красочный перформанс на тему космоса и Кубка Гагарина.

Лучшие кадры с матча «Локомотив» — «Ак Барс» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Катерины Чистовой.

Следующий матч финальной серии состоится в Ярославле 13 мая.