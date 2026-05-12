Матч-центр:
Главная Хоккей Новости

Форвард «Миннесоты» Юров забил дебютный гол в карьере в Кубке Стэнли

В эти минуты в Сент-Поле на стадионе «Гранд Казино Арена» проходит четвёртый матч 1/4 финала Кубка Стэнли, в котором «Миннесота Уайлд» принимает «Колорадо Эвеланш».

НХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 4-й матч
12 мая 2026, вторник. 03:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
2-й период
1 : 0
Колорадо Эвеланш
Денвер
1:0 Юров (Фэйбер, Тарасенко) – 09:46 (pp)    

На момент написания новости проходит первый период. Счёт 1:0 в пользу хозяев. В составе «Миннесоты» гол забил российский нападающий Данила Юров. Для россиянина этот гол стал дебютным в карьере в Кубке Стэнли.

Всего в карьере в плей-офф НХЛ Юров принял участие в восьми матчах, в которых отметился двумя результативными передачами и одним голом.

На данный момент счет в серии 2-1 в пользу «Колорадо».

По итогам сезона-2024/2025 Национальной хоккейной лиги (НХЛ) обладателем Кубка Стэнли стал клуб «Флорида Пантерз». В финале турнира «Пантерз» обыграли «Эдмонтон Ойлерз» в шести матчах серии (4-2).

Календарь плей-офф НХЛ сезона-2025/2026
Сетка плей-офф НХЛ сезона-2025/2026
