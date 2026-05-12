Юров повторил достижение, которое покорялось лишь одному игроку в истории «Миннесоты»

В эти минуты в Сент-Поле на стадионе «Гранд Казино Арена» проходит четвёртый матч 1/4 финала Кубка Стэнли, в котором «Миннесота Уайлд» принимает «Колорадо Эвеланш».

На момент написания новости завершился первый период. Счёт 1:0 в пользу хозяев. В составе «Миннесоты» гол забил российский нападающий Данила Юров. Россиянин стал вторым новичком в истории «Миннесоты», забросившим шайбу, после которой команда вышла вперёд в матче плей-офф. Ранее подобное удавалось только Эрику Хауле в третьем матче второго раунда Кубка Стэнли — 2014

Отметим, для Юрова этот гол стал дебютным в плей-офф НХЛ. Всего в карьере в плей-офф НХЛ Юров принял участие в восьми матчах, в которых отметился двумя результативными передачами и одним голом.

На данный момент счет в серии 2-1 в пользу «Колорадо».