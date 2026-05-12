Миннесота Уайлд — Колорадо Эвеланш, результат матча 12 мая 2026, счёт 2:5, плей-офф НХЛ 2025/2026, Кубок Стэнли

«Миннесота» с двумя очками россиян проиграла «Колорадо» и в шаге от вылета из Кубка Стэнли
Комментарии

В ночь с 11 на 12 мая завершился четвёртый матч 1/4 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Миннесота Уайлд» и «Колорадо Эвеланш». Встреча проходила на льду «Гранд Казино Арены» в Сент-Поле (США) и закончилась победой гостей со счётом 5:2.

НХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 4-й матч
12 мая 2026, вторник. 03:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
2 : 5
Колорадо Эвеланш
Денвер
1:0 Юров (Фэйбер, Тарасенко) – 09:46 (pp)     1:1 Кадри (Нечас) – 26:08 (pp)     1:2 Колтон (Руа) – 46:56     2:2 Штурм (Хьюз) – 49:15     2:3 Келли (Друри) – 51:32     2:4 Маккиннон (Нечас) – 59:27     2:5 Нельсон – 59:52    

В составе победителей забивали Назем Кадри, Росс Колтон, Паркер Келли, Натан Маккиннон и Брок Нельсон.

У хозяев авторами голов стали российский нападающий Данила Юров и Нико Штурм. Владимир Тарасенко записал в свой актив ассист. Кирилл Капризов результативными действиями не отметился.

«Колорадо» повёл в серии 3-1 и в шаге от выхода в следующий раунд. Пятая игра пройдёт на льду «Эвеланш» 14 мая.

Сетка плей-офф НХЛ сезона-2025/2026
Календарь плей-офф НХЛ сезона-2025/2026
