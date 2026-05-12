«Миннесота» с двумя очками россиян проиграла «Колорадо» и в шаге от вылета из Кубка Стэнли

В ночь с 11 на 12 мая завершился четвёртый матч 1/4 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Миннесота Уайлд» и «Колорадо Эвеланш». Встреча проходила на льду «Гранд Казино Арены» в Сент-Поле (США) и закончилась победой гостей со счётом 5:2.

В составе победителей забивали Назем Кадри, Росс Колтон, Паркер Келли, Натан Маккиннон и Брок Нельсон.

У хозяев авторами голов стали российский нападающий Данила Юров и Нико Штурм. Владимир Тарасенко записал в свой актив ассист. Кирилл Капризов результативными действиями не отметился.

«Колорадо» повёл в серии 3-1 и в шаге от выхода в следующий раунд. Пятая игра пройдёт на льду «Эвеланш» 14 мая.