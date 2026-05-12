«Миннесота» с двумя очками россиян проиграла «Колорадо» и в шаге от вылета из Кубка Стэнли
Поделиться
В ночь с 11 на 12 мая завершился четвёртый матч 1/4 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Миннесота Уайлд» и «Колорадо Эвеланш». Встреча проходила на льду «Гранд Казино Арены» в Сент-Поле (США) и закончилась победой гостей со счётом 5:2.
НХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 4-й матч
12 мая 2026, вторник. 03:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
2 : 5
Колорадо Эвеланш
Денвер
1:0 Юров (Фэйбер, Тарасенко) – 09:46 (pp) 1:1 Кадри (Нечас) – 26:08 (pp) 1:2 Колтон (Руа) – 46:56 2:2 Штурм (Хьюз) – 49:15 2:3 Келли (Друри) – 51:32 2:4 Маккиннон (Нечас) – 59:27 2:5 Нельсон – 59:52
В составе победителей забивали Назем Кадри, Росс Колтон, Паркер Келли, Натан Маккиннон и Брок Нельсон.
У хозяев авторами голов стали российский нападающий Данила Юров и Нико Штурм. Владимир Тарасенко записал в свой актив ассист. Кирилл Капризов результативными действиями не отметился.
«Колорадо» повёл в серии 3-1 и в шаге от выхода в следующий раунд. Пятая игра пройдёт на льду «Эвеланш» 14 мая.
Комментарии
- 12 мая 2026
-
07:14
-
05:58
-
04:12
-
03:50
- 11 мая 2026
-
23:54
-
23:42
-
23:20
-
22:46
-
21:56
-
21:38
-
21:16
-
20:54
-
20:36
-
20:18
-
19:58
-
19:42
-
19:12
-
18:52
-
18:44
-
18:42
-
18:38
-
18:34
-
18:30
-
18:27
-
18:24
-
18:20
-
18:16
-
18:14
-
18:10
-
18:06
-
18:02
-
17:58
-
17:54
-
17:48
-
17:40