Президент КХЛ Морозов: серия «Локомотива» с «Авангардом» запомнится надолго

Президент КХЛ Алексей Морозов заявил, что победу ярославского «Локомотива» над омским «Авангардом» (4-3) в 1/2 финала Кубка Гагарина болельщики запомнят надолго. В финале турнира «Локомотив» играет с «Ак Барсом», первая игра серии завершилась победой ярославцев — 3:1.

– Возвращение «Локомотива» в серии с «Авангардом» – некое чудо. Характер команды и то, как сложилась серия – уникальная история для лиги?

– Эта серия запомнится всем надолго. Семь матчей, всего восьмой случай за всю историю КХЛ, когда одна команда отыгрывалась с 1-3 в серии и проходила дальше. То, что показал «Локомотив» в целом и Радулов в частности – взял игру на себя, повёл команду, зарядил партнёров… У команды огромный опыт, это их третий финал подряд – были и поражение, и победа. Ребята растут, развиваются, для них это опыт. В прошлой серии они показали то, за что мы любим хоккей – не за схемы, а за борьбу до конца: игра идёт все 60 минут до финальной сирены, — приводит слова Морозова официальный сайт КХЛ.