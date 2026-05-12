Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Дмитрий Песков ответил на вопрос о проведении матча между сборными России и США

Дмитрий Песков ответил на вопрос о проведении матча между сборными России и США
Комментарии

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос о возможном проведении хоккейного матча между сборными России и США. Ранее президент США Дональд Трамп поддержал идею Путина организовать игру между хоккеистами, выступающими в КХЛ и НХЛ. Сборная России по хоккею отстранена от международных турниров с 2022 года по политическим причинам.

«Трамп говорил, но нет никаких подвижек в этом плане. И, наверное, это очень важно и было бы здорово. И это было бы хорошим обрамлением каких-то подвижек в двусторонних отношениях», — приводит слова Пескова ТАСС.

В последний раз сборная России играла с США в мае 2019 года. Тогда в матче 1/4 финала чемпионата мира сильнее оказались россияне — 4:3.

Материалы по теме
«Локо» выиграл первый матч финала, Андреева вышла в четвертьфинал. Главные события 11 мая
«Локо» выиграл первый матч финала, Андреева вышла в четвертьфинал. Главные события 11 мая
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android