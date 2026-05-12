Дмитрий Песков ответил на вопрос о проведении матча между сборными России и США

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос о возможном проведении хоккейного матча между сборными России и США. Ранее президент США Дональд Трамп поддержал идею Путина организовать игру между хоккеистами, выступающими в КХЛ и НХЛ. Сборная России по хоккею отстранена от международных турниров с 2022 года по политическим причинам.

«Трамп говорил, но нет никаких подвижек в этом плане. И, наверное, это очень важно и было бы здорово. И это было бы хорошим обрамлением каких-то подвижек в двусторонних отношениях», — приводит слова Пескова ТАСС.

В последний раз сборная России играла с США в мае 2019 года. Тогда в матче 1/4 финала чемпионата мира сильнее оказались россияне — 4:3.