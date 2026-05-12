Стала известна позиция суда в отношении водителя, обвиняемого в убийстве Годро и его брата

Накануне, 11 мая, состоялось судебное заседание по делу водителя Шона Хиггинса, обвиняемого в убийстве Джонни и Мэттью Годро. Суд отклонил ходатайство об отклонении обвинения в сторону мужчины, сообщает онлайн-издание The Athletic.

Напомним, 29 августа 2024 года Джонни Годро и его младший брат Мэттью во время поездки на велосипедах были насмерть сбиты машиной в Олдмансе, штат Нью-Джерси. Братья собирались на свадьбу своей сестры Кэти, которая должна была пройти на следующий день.

На момент гибели Годро являлся левым крайним нападающим клуба НХЛ «Коламбус Блю Джекетс». Он также выступал за национальную команду на чемпионатах мира в 2017, 2018, 2019 и 2024 годах.