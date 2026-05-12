Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин получил степень кандидата педагогических наук, успешно защитив 145-страничную диссертацию о методах подготовки хоккеистов. Об этом сообщает Russian Machine Never Breaks.

По данным источника, основная идея диссертации Овечкина заключается в том, что североамериканская и российская хоккейные культуры по-разному расставляют приоритеты при подготовке молодых спортсменов и что игрокам было бы полезно сочетать эти два подхода по мере взросления. В то время как россияне делают упор на владение шайбой и технические навыки, североамериканцы, по мнению Овечкина, больше внимания уделяют скорости игры и физической подготовке.

Напомним, Александр окончил Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодёжи и туризма в 2008 году.