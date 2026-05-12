Президент КХЛ обозначил, в чём заключается преимущество «Локомотива» над «Ак Барсом»

Президент КХЛ Алексей Морозов обозначил, в чём заключается преимущество «Локомотива» над «Ак Барсом», которые играют в финале Кубка Гагарина. Первая игра серии завершилась победой ярославцев — 3:1.

– Опыт чемпионства и финалов последних лет, победный опыт Хартли – преимущество «Локомотива»?

– Есть некое преимущество, ребята опытные, прошли финалы – как победный, так и проигранный. Они знают, как выбираться из сложных ситуаций, главное – чтобы они восстановились после сложной полуфинальной серии, которая закончилась в овертайме седьмого матча. В финале Кубка Гагарина психология и опыт будут играть главную роль, — приводит слова Морозова официальный сайт КХЛ.