Президент КХЛ обозначил, в чём заключается преимущество «Локомотива» над «Ак Барсом»
Президент КХЛ Алексей Морозов обозначил, в чём заключается преимущество «Локомотива» над «Ак Барсом», которые играют в финале Кубка Гагарина. Первая игра серии завершилась победой ярославцев — 3:1.
Фонбет КХЛ — плей-офф . Финал. 1-й матч
11 мая 2026, понедельник. 14:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
3 : 1
Ак Барс
Казань
1:0 А. Радулов (Сурин, Шалунов) – 21:02 (5x5) 2:0 Берёзкин – 21:48 (5x5) 3:0 Фрейз (А. Радулов, Гернат) – 35:36 (5x4) 3:1 Миллер (Галимов, Хмелевски) – 47:06 (5x4)
– Опыт чемпионства и финалов последних лет, победный опыт Хартли – преимущество «Локомотива»?
– Есть некое преимущество, ребята опытные, прошли финалы – как победный, так и проигранный. Они знают, как выбираться из сложных ситуаций, главное – чтобы они восстановились после сложной полуфинальной серии, которая закончилась в овертайме седьмого матча. В финале Кубка Гагарина психология и опыт будут играть главную роль, — приводит слова Морозова официальный сайт КХЛ.
