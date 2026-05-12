Главный тренер «Нефтехимика» рассказал о состоянии здоровья Андрея Белозёрова

Главный тренер «Нефтехимика» Игорь Гришин рассказал о состоянии здоровья нападающего своей команды Андрея Белозёрова.

– Настрой у ребят рабочий, либо головой все уже в отпуске?

– У опытных ребят настрой, скорее — полурабочий. А ребята из «Реактора» и те, кто играл за «Ижсталь» очень серьезно работают. Молодёжь ещё до начала нашего сбора и с «Реактором» потренировалась, поэтому они даже в лучшей форме сейчас находятся, чем те ребята, кто две-три недели не тренировался.

Разные настроения у ребят, молодым надо доказывать, что они способны на следующий год уже полноценно влиться в основную команду. А ребята из основного состава они работают, скорее, над определёнными техническими аспектами, но уже не в полную силу.

– Ребятам из основы в первую очередь важно подлечить все травмы? Тот же Евгений Митякин концовку сезона доигрывал с повреждением.

– Естественно, его и нет сейчас с нами на сборе, он залечивает травму, как и Белозёров, он также доигрывал с повреждением плей-офф. Эти ребята сейчас занимаются своим здоровьем, восстанавливаются, большая нагрузка на них выпала. Понятное дело, что теперь они больше внимания уделяют восстановлению, чтобы подойти к новому сезону в полной боевой готовности, — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.