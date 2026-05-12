Гришин — об «Авангарде»: они забивают даже больше, чем создают — это очень важно

Главный тренер «Нефтехимика» Игорь Гришин высказался об «Авангарде», которому его команда уступила в 1/8 финала Кубка Гагарина (1-4).

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 5-й матч
01 апреля 2026, среда. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
4 : 3
ОТ
Нефтехимик
Нижнекамск
1:0 Пономарёв (Ибрагимов, Потуральски) – 03:17 (5x5)     1:1 Николишин (Жафяров) – 07:40 (5x5)     1:2 Шафигуллин (Белозёров, Профака) – 33:06 (5x4)     2:2 Окулов (Маклауд) – 35:32 (5x5)     2:3 Белозёров (Хоружев) – 44:00 (5x5)     3:3 Прохоркин (Окулов, Шарипзянов) – 59:52 (6x5)     4:3 Прохоркин (Окулов, Шарипзянов) – 61:02 (5x4)    

– Если смотреть на серию ЦСКА и «Авангарда», то в каком-то смысле ваша команда даже больше проблем создала «Авангарду», нежели москвичи. У вас есть какое-то внутреннее удовлетворение, что проиграли одному из лучших клубов лиги?
– Это не имеет уже значения. Любое поражение – это всё равно неприятно, каждый, кто выходит в плей-офф, заявляется на чемпионат, ставит перед собой высокие цели, все хотят выигрывать, и, естественно, вылет – это удар.

Здорово, конечно, что нам удалось навязать «Авангарду» борьбу. Дальше не хватило опыта и мастерства. Не смогли качественную игру преобразовать в положительный для себя результат. Сейчас я просто наблюдаю за розыгрышем Кубка Гагарина со стороны. Много интересного для себя отмечаю.

Если взять серию ЦСКА с «Авангардом», Омску было непросто, у меня есть мнение, почему всё так сложилось для Москвы, без обид ни для кого, но лично моё мнение – вратарская линия «Авангарда» оказалась сильнее, нежели вратари ЦСКА. Не скажу, что у «Авангарда» было игровое преимущество, в отдельных играх скорее даже ЦСКА смотрелся солиднее, интереснее. Армейцы, как мне кажется, даже больше создавали голевых моментов, но Никита Серебряков здорово выглядел.

У Омска своя стратегия, свой рисунок игры, все команды, все тренеры об этом знают. Пытаются найти противодействие этому, но есть ещё и исполнительский класс команды, какие игроки у «Авангарда» и что они исполняют, какие голы забивают на чистом мастерстве. Они забивают даже больше порой, чем создают – это очень важно, — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

