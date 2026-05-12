Гришин — об «Ак Барсе»: чувствовал, что команда может дойти до финала

Главный тренер «Нефтехимика» Игорь Гришин высказался об «Ак Барсе», который добрался до финала Кубка Гагарина этого сезона. В серии решающих матчей турнира казанцы играют с «Локомотивом».

– Следили за вторым полуфиналом между «Ак Барсом» и «Металлургом»? Его выделяли как противостояние «советского» атакующего хоккея и западного силового.

– Очень интересная серия, внимательно следил за ней. Даже определённый спор возник среди тренеров, разделились мнения и взгляды, но ещё до её старта мы склонялись в сторону «Ак Барса».

– Исходя из поддержки соседей по Татарстану?

– Есть и такой аспект, но мы действительно видели и понимали силу «Ак Барса», я сразу чувствовал, что команда может дойти до финала, мы сыграли с командой Анвара Рафаиловича шесть матчей в регулярном чемпионате, ещё два матча на предсезонке, так что я очень хорошо представляю истинную силу этой команды, — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.