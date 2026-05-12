Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Гришин — об «Ак Барсе»: чувствовал, что команда может дойти до финала

Гришин — об «Ак Барсе»: чувствовал, что команда может дойти до финала
Главный тренер «Нефтехимика» Игорь Гришин высказался об «Ак Барсе», который добрался до финала Кубка Гагарина этого сезона. В серии решающих матчей турнира казанцы играют с «Локомотивом».

Фонбет КХЛ — плей-офф . Финал. 1-й матч
11 мая 2026, понедельник. 14:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
3 : 1
Ак Барс
Казань
1:0 А. Радулов (Сурин, Шалунов) – 21:02 (5x5)     2:0 Берёзкин – 21:48 (5x5)     3:0 Фрейз (А. Радулов, Гернат) – 35:36 (5x4)     3:1 Миллер (Галимов, Хмелевски) – 47:06 (5x4)    

– Следили за вторым полуфиналом между «Ак Барсом» и «Металлургом»? Его выделяли как противостояние «советского» атакующего хоккея и западного силового.
– Очень интересная серия, внимательно следил за ней. Даже определённый спор возник среди тренеров, разделились мнения и взгляды, но ещё до её старта мы склонялись в сторону «Ак Барса».

– Исходя из поддержки соседей по Татарстану?
– Есть и такой аспект, но мы действительно видели и понимали силу «Ак Барса», я сразу чувствовал, что команда может дойти до финала, мы сыграли с командой Анвара Рафаиловича шесть матчей в регулярном чемпионате, ещё два матча на предсезонке, так что я очень хорошо представляю истинную силу этой команды, — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

«От атакующего стиля уходить не буду». Итоги сезона «Нефтехимика» с юбиляром Гришиным
