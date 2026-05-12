«Салават Юлаев» объявил о продлении контракта с Данилом Алалыкиным

Пресс-служба «Салавата Юлаева» объявила о продлении контракта с нападающим Данилом Алалыкиным. Новое соглашение между клубом и хоккеистом рассчитано на один год.

«Данил Алалыкин подписал новый контракт с «Салаватом Юлаевым». Алалыкин является воспитанником «Салавата Юлаева». В минувшем сезоне нападающий провёл 44 матча в регулярном чемпионате, в которых набрал 20 (шесть+14) очков. Также на его счету три (два+один) очка в семи играх плей-офф. Соглашение рассчитано на один год», — сказано в сообщении пресс-службы «Салавата», которое было опубликовано в телеграм-канале клуба.

Отметим, в этом сезоне «Салават Юлаев» дошёл до стадии 1/4 финала Кубка Гагарина, где уступил будущему финалисту в лице «Локомотива».

