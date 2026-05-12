Тренер Гришин — о минском «Динамо»: надо было выходить не биться, а играть в хоккей

Главный тренер «Нефтехимика» Игорь Гришин высказался о минском «Динамо», которое в этом сезоне добрался до стадии 1/4 финала Кубка Гагарина.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 4-й матч
15 апреля 2026, среда. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
3 : 2
Динамо Мн
Минск
1:0 Лямкин (Сафонов, Барабанов) – 12:35 (5x5)     2:0 Яшкин (Лямкин, Барабанов) – 29:33 (5x4)     3:0 Барабанов (Семёнов, Миллер) – 39:01 (5x5)     3:1 Шипачёв (Пинчук, Лимож) – 57:18 (5x5)     3:2 Липский (Лимож, Пинчук) – 59:15 (5x5)    

– Активные споры вызвала фраза Дмитрия Квартальнова по ходу серии с «Ак Барсом», когда он обвинил игроков минского «Динамо» в отсутствии характера. Вы можете понять тренера минчан как коллега коллегу?
– Бывают такие ситуации, когда у тренера лопается терпение. Но мы немножко по-другому действуем, мы ребятам говорим о своем недовольстве, но на публику стараемся внутреннюю кухню не выносить. Может быть, болельщикам, журналистам это интересно, когда тренер приходит и начинает критиковать своих хоккеистов, но это не мой стиль.

Помимо того, что каждый спортсмен – это личность, бывают разные жизненные обстоятельства, почему игрок не может выйти и показать нам свой настоящий уровень. И вот здесь во всём надо разобраться, понять в чем причина той или иной проблемы.

Если мы видим, что игрок старается, но у него не получается – это одна история. А если игрок как-то расхлябанно подходит к тому, что он должен делать, то здесь приходится с ним разговаривать, и наш тренерский штаб это делает. Я стараюсь не критиковать ребят публично.

– Кто-то использует публичную критику намеренно, так делает, например, Джон Торторелла в НХЛ. Да и в случае с минским «Динамо», после слов Квартальнова игроки вышли биться с «Ак Барсом» до крови. Это не действенный метод?
– Минчанам надо было выходить не биться, а в хоккей играть. Выходить и обыгрывать «Ак Барс». Бились, дрались, а дальше то что? Надо выигрывать было, счёт в серии 0-4. Тот состав, который у «Динамо», он не для драк, а для хоккея. Есть команды, где объективно не хватает исполнителей, мастеров, приходится брать какими-то другими качествами, в том числе и бойцовскими, неуступчивостью, наглостью, — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

