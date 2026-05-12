Тренер Гришин высказался о долгих паузах в плей-офф между раундами

Главный тренер «Нефтехимика» Игорь Гришин высказался о долгих паузах в плей-офф Континентальной хоккейной лиги между раундами.

– Многие обсуждают по ходу этого плей-офф то, как влияют на команды паузы между раундами. С вашей точки зрения, насколько действительно эта проблема стоит остро и, возможно, стоит по примеру НХЛ вводить систему плавающего календаря?

– Пауза не приносит ничего хорошо. Во-первых – это плохо для зрителя, когда у нас по пять-шесть дней вообще нет игр, нет хоккея – это не очень хорошо сказывается на вовлечённости болельщика. Возможно, лиге действительно стоит обсудить эти моменты, начиная с четвертьфиналов у нас пошли долгие паузы между раундами.

В НХЛ гибкий календарь, что вызывает определённые трудности, у нас люди планируют свой график, исходя из заранее прописанного календаря, к тому же ледовые арены должны понимать, когда командам нужен будет лёд, есть ещё логистические обязательства. Но обдумать этот момент стоит, обсудить разные варианты.

– При этом сами разговоры о негативном влиянии длительных пауз на состояние игроков вы не считаете надуманными?

– Безусловно, я и сам с этим сталкивался, когда работал в ВХЛ. В «Химике» в такую паузу мы проводили двустороннюю игру с присутствием зрителей, чтобы игроки чувствовали соревновательный ритм, у нас и профессиональные судьи были на этом матче.

Семь-восемь дней паузы – это тяжеловато, выбивает из ритма. Видно, что команды по-разному выходят после таких пауз, кто-то готовится к более продолжительной серии, поэтому в первых матчах выглядят не столь свежими, у всех разные стратегии, — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.