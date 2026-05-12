Гришин: было бы здорово вернуть в КХЛ Ханты-Мансийск и Новокузнецк, расширить чемпионат

Главный тренер «Нефтехимика» Игорь Гришин высказал идею о расширении регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

– Вы долго работали в ВХЛ, вас удивляет то, как проходит в этом году плей-офф Высшей лиги? Мы привыкли, что ВХЛ – это лига сюрпризов, где 16-я команда выбивает первую, но в этот раз у нас в полуфиналах топ-4 регулярки.

– В ВХЛ есть команды-лидеры. Олигархи Высшей лиги делают выводы, и сейчас относятся к первому раунду уже более внимательно. К тому же, эти команды действительно выделяются по составу, и «Металлург» Новокузнецк много лет строит свою команду с прицелом на высшие места, и «Югра» по меркам ВХЛ имеет крайне сильный, конкурентный состав, играет в строгий, системный хоккей.

«Химик» по традиции усиливается ребятами из «Спартака», а там состав и так талантливый, также и Альметьевск подкрепляется ребятами из системы «Ак Барса». Так что большого удивления нет, наоборот, все те команды, которые должны были себя проявить, выступать на поздних стадиях плей-офф, там и оказались.

– Если эти гранды ВХЛ настолько выделяются в Высшей лиге, возможно, их стоит вернуть в КХЛ? Те же «Югра» с Новокузнецком, наверняка бы не потерялись в КХЛ, тем более в КХЛ и явный недостаток клубов.

– Здорово было бы вернуть в КХЛ и Ханты-Мансийск, и Новокузнецк, и ещё команды добавить, расширить чемпионат. Все бы этого хотели. Но вместе с тем все прекрасно понимают текущую экономическую обстановку в стране.

Это достаточно сложно будет сделать. Если бы была такая возможность, то я думаю, что не было бы никаких сомнений, где играть, в КХЛ намного интереснее. Но видимо экономическая ситуация в клубах просто не позволяет этого сделать. Поэтому мы довольствуемся тем, что есть, — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.