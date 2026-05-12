Гришин — об интересе клубов КХЛ к Серикову: Артём — не свободный агент

Главный тренер «Нефтехимика» Игорь Гришин прокомментировал информацию об интересе некоторых клубов КХЛ к защитнику его команды Артёму Серикову.

– Первоочередная задача при подготовке к следующему сезону – сохранить текущий костяк, основных лидеров?

– На самом деле костяк как таковой у нас уже сохранился, наша задача сейчас постараться усилиться. Нам нужно два защитника, под первую-вторую пятёрку. У нас много хороших ребят, но ищем хоккеистов для высокого темпа игры, прессинга, контроля шайбы.

У нас есть ребята, которые способны завладеть шайбой, навязать борьбу, таких ребят у нас достаточно, хочется больше креативных, тонких игроков, ещё одно звено атакующее, которое поможет нам забросить больше 200 шайб в регулярном чемпионате. Хочется пробить эту планку в следующем сезоне.

– В интернете были тревожные новости, что соперники интересуются вашими ключевыми игроками, например, Артёмом Сериковым. Есть в связи с этим волнение?

– Нашими игроками много кто интересуется. Но просто интереса недостаточно, есть определённые процедуры, обязательства, контракты. Тот же Артём – он не свободный агент. Возможно, ему хочется где-то улучшить свои финансовые условия. Я считаю, что он сделал шаг вперёд в своей игре именно в нашей команде, здесь он развивается. Я понимаю игроков, которые хотят увеличения в том числе и заработной платы, посмотрим, как всё будет развиваться. Мы тоже какими-то игроками интересуемся.

По ходу сезона пришли к нам Максим Федотов, Матвей Заседа, Джозеф Душак. Но начиная с осени по большому счёту по трансферам у нас ничего не получилось. Есть желание найти игроков, похожих по стилю и подходящих по цене, но это всё сложно. Разговариваем с клубами, они хотят уже наших лидеров на обмен. Многие Никитой Хоружевым интересуются, Филиппом Долгановым, другими игроками. Но мы не собираемся их отдавать, так же, как и другие команды не собираются отдавать тех игроков, которых мы хотим. Так что это сложный процесс, посмотрим, что получится, — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.