Кожевников — о первом матче финала Кубка Гагарина: для меня никаких сюрпризов нет

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников высказался о первом матче финала Кубка Гагарина текущего сезона между «Локомотивом» и «Ак Барсом». Прошедшая накануне встреча завершилась победой ярославцев со счётом 3:1.

Фонбет КХЛ — плей-офф . Финал. 1-й матч
11 мая 2026, понедельник. 14:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
3 : 1
Ак Барс
Казань
1:0 А. Радулов (Сурин, Шалунов) – 21:02 (5x5)     2:0 Берёзкин – 21:48 (5x5)     3:0 Фрейз (А. Радулов, Гернат) – 35:36 (5x4)     3:1 Миллер (Галимов, Хмелевски) – 47:06 (5x4)    

— Александр Викторович, как вам старт главной серии сезона?
— Для меня никаких сюрпризов нет. Встречаются две строгие, вышколенные команды – и совсем не Бобом Хартли и Анваром Гатиятулиным, а Игорем Никитиным и Зинэтулой Билялетдиновым. Билялетдинов и его ученик Никитин – тренеры старой школы, один из главных законов которой — думай не только о сегодня, но и о завтра. Сейчас, когда в моде тренеры-однодневки, Ярославлю и Казани повезло – с ними много лет поработали Никитин и Хайдарыч, поставили дело на долгие годы. Поэтому с восторгами по поводу выхода Хартли и Гатиятулина в финал не надо торопиться. Багаж Никитина и особенно его учителя Билялетдинова – огромный. Ехать на нём – если ничего не ломать – можно ещё долго.

— Кто приедёт первым?
— До старта серии немного выделял «Ак Барс», эта команда более зрелая и мотивированная. Зная Билялетдинова, скажу, что всё, что им создано, автоматически стартует с позиции фаворита. Но Александр Радулов в нашем хоккее – один, и он – в Ярославле. Не устаю главным мастером КХЛ восхищаться. Отсюда и 1-0 в пользу «Локомотива», хотя вся борьба ещё впереди, — приводит слова Кожевникова Russia-Hockey.ru.

