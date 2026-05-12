Минское «Динамо» объявило о подписании нового контракта с Алексом Лиможем

Пресс-служба минского «Динамо» сообщила, что нападающий команды Алекс Лимож заключил новый контракт с клубом. Срок действия соглашения рассчитан на три года.

«Алекс Лимож подписал новый контракт с минским «Динамо». Форвард в первый же сезон установил рекорд КХЛ и продолжит защищать цвета «зубров» ещё три года. В прошедшем сезоне Алекс ярко ворвался в КХЛ, составив вместе с Сэмом Энасом и Виталием Пинчуком лучшее звено лиги — 74 гола в 72 матчах. Оно же стало лучшим в истории «Динамо».

Сам Лимож установил рекорд по очкам для легионеров в их дебютный регулярный чемпионат КХЛ — 73 (24+49) очка. Прежде Алекс выигрывал Кубок Колдера в АХЛ и Кубок Кларка в USHL, брал золото WJAC-19 и признавался лучшим бомбардиром NCAA сезона-2018/2019. Рады идти в новый сезон в одном звене с одним из лучших нападающих КХЛ», — сказано в сообщении пресс-службы минского «Динамо».