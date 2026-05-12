Тренер Гришин высказался о возможном возвращении в Нижнекамск Якупова и Шарипзянова

Главный тренер «Нефтехимика» Игорь Гришин высказался о возможном возвращении в нижнекамский клуб нападающего и защитника «Авангарда» Наиля Якупова и Дамира Шарипзянова.

– «Нефтехимик» будет ставить перед собой в это межсезонье задачу побороться за то, чтобы вернуть домой своих ребят из Нижнекамска?

– У нас часто происходила такая дискуссия, и внутри клуба, и с журналистами. Я считаю, что на взрослом уровне история со своими воспитанниками уходит на второй план. Мне вот тоже говорят, что свои ребята – это важно, пусть играют здесь, прославляют свой клуб. Хорошо, но разве Михаил Сергачёв не прославляет «Нефтехимик» и Нижнекамск, выиграв два Кубка Стэнли в НХЛ? Дамир Шарипзянов и Наиль Якупов не прославляют свой родной город? Они выиграли Кубок Гагарина, хоть и играют в Омске.

Совсем не обязательно играть у себя дома. Если родная команда не может выполнить твои условия, требования, то какие вопросы? Свои игроки – это те, кто в данный момент играет за этот город, за эту команду. А воспитанники? Так и очень хорошо, что школа подготовила много хороших ребят, дай бог, ещё будут местные звёзды.

Если по персоналиям уже проходить, то, разумеется, мы хотели бы вернуть и Павла Порядина, и Дамира Шарипзянова, и Наиля Якупова. Много ребят есть интересных, но есть какие-то объективные реалии, возможности, финансовый аспект. На данный момент эти разговоры имеют мало смысла. Для нас главное — подобрать ребят под нашу игровую модель, в соотношении цена-качество, — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.