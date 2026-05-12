Гришин – об Озолине: Ярослав доказал, что на него можно рассчитывать, были опасения

Главный тренер «Нефтехимика» Игорь Гришин высказался о голкипере своей команды Ярославе Озолине.

– По вратарской бригаде планируете дальше идти тандемом вратарей Долганов – Озолин? Есть ощущение, что она себя здорово показывает именно как бригада вратарей.
– Слава Богу, что так произошло. Потому что начинался сезон с того, что у нас Филипп безоговорочный первый номер. У Ярослава первые пара игр не задались. А потом, как говорится, нет худа без добра, Долганов получил повреждение, а Ярослав молодец, воспользовался ситуацией и доказал, что на него можно рассчитывать. И в итоге у нас действительно образовалась бригада вратарей.

Честно скажу, когда только случилась травма Филиппа, у нас были определённые опасения, мы даже подумывали, поискать вратаря, но их и нет на рынке. А Ярослав вышел и доказал, что на него можно положиться, обрел уверенность в себе. Так что мы заходим сейчас с этой бригадой и надеемся, что она проведёт следующий сезон не хуже, а может даже и лучше, чем этот, — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

