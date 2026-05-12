Гришин — о «Юте»: у них нет суперзвёзд, но есть яркая молодёжь, импонирует по стилю

Главный тренер «Нефтехимика» Игорь Гришин рассказал, что следит за выступлениями «Юты Маммот» в Национальной хоккейной лиге.

«Слежу за «Ютой», потому что там играет Михаил Сергачёв. Рад был тому, что «мамонты» вышли в плей-офф, приятно смотреть на эту команду. Она мне импонирует по стилю, похожа на нас. Может быть, у них нет суперзвёзд, таких возможностей, как у соперников, но есть яркая перспективная молодёжь.

Выделю звено Дилан Гюнтер – Логан Кули – Кайлер Ямамото. Клейтон Келлер нравится, я его ещё в детском возрасте помню, я работал с командами 98 года рождения, ездили на товарищеские встречи в США, помню юниорский чемпионат мира, где он был лидером и капитаном. «Миннесота» нравится, быстрая команда, агрессивная, с хорошим движением. Им было непросто в серии с «Далласом», где очень сильный состав, но они показали себя с лучшей стороны. Куинн Хьюз их здорово усилил. «Монреаль» выходит наконец-то на лидирующие позиции, там много быстрых и перспективных хоккеистов. Понятно, что есть признанные лидеры, такие как «Тампа», но стиль Джона Купера сейчас мне уже не так сильно нравится. Когда они играли в финалах, были чемпионами, играли интереснее», — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.