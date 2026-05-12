Гришин: перечитывал книгу Фергюсона, он говорит, без забитых голов невозможно выиграть

Главный тренер «Нефтехимика» Игорь Гришин высказался о стиле игры своей команды, упомянув бывшего тренера футбольного «Манчестер Юнайтед» Алекса Фергюсона.

– От атакующего хоккея в угоду результата вы не склонны отказываться? Многие болельщики считают, что нужно закрываться и искать своё счастье на контратаках, если нет больших финансовых ресурсов, чтобы собрать суперзвёзд.

– Ни в коем случае. Я много работал с командами различного возраста, уровня. И понимаю, что если ты отходишь от того стиля, который тебе приносит удачу в данный момент, то в большинстве случаев это будет проблема. Лучше продолжать играть в том же ключе, как мы всю игру и играли. А там уже дальше будет видно.

Если уже остаются две-три минуты до конца, то в таком случае ещё можно где-то попросить ребят сыграть понадёжнее. Но от своего стиля мы стараемся не отходить, что бы ни случилось.

Я считаю, что невозможно выиграть, если не атаковать. Чтобы выиграть, надо забивать. Это и моё мнение, и мнение многих тренеров. Как раз недавно перечитывал выдержки из книги Алекса Фергюсона, где он говорит своей команде, что мы должны выходить и забивать. Без забитых голов невозможно выиграть. От этого стиля я уходить не буду. Будем стараться действовать агрессивно, креативно, а там уже – как получится. Многое зависит от уровня противника, его игрового стиля, уровня сопротивления и, конечно же, от уровня мастерства нашей команды.

Я всё время ребятам говорю: будьте уверены в себе, будьте уверены в том, что вы делаете. Даже если вы ошибаетесь – ничего страшного. Хорошо, вы ошиблись. Это опыт, это жизнь. Идите и исправьте эту ошибку. Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает, — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.