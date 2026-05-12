Главный тренер «Нефтехимика» рассказал о задачах команды на послесезонных сборах

Главный тренер «Нефтехимика» Игорь Гришин рассказал о задачах команды на тренировочных сборах после завершения текущего сезона.

– Как сейчас проводит время «Нефтехимик»? Команда после вылета из плей-офф была в небольшом отпуске и только 20 апреля вышла на работу, верно?

– Всё так, ненадолго отпустили ребят, сейчас, правда, у нас не весь состав вышел, мы основных игроков отпустили совсем, наших лидеров, Белозёрова, Митякина, Жафярова, Серикова. Часть молодых ребят в институте решают вопросы по учёбе, Селезнёв, Точилкин, Надворный, кто-то залечивает травмы, здесь с нами находится, но тренируется в упрощённом режиме.

Скажем так, общественную нагрузку даём ребятам, участвуем в мероприятиях с болельщиками, проводим мастер-классы, поездки по региону. Из основы тренируется человек восемь, к ним добавили молодёжь из «Реактора», ребят на двусторонних контрактах из «Ижстали».

– Основная цель таких весенних тренировок после вылета из плей-офф – это, в принципе, смотр ближайшего резерва клуба? Примерять костяк команды на будущий сезон?

– Есть тренировочные задачи технического плана, над которыми надо поработать. И сейчас с ребятами, которые приехали на сборы, в основном обращаем внимание на это, выполняем специальные упражнения, разбираем на видео технические элементы в различных игровых ситуациях. Кроме того, придумываем какие-то новые упражнения, пытаемся посмотреть, пойдут ли они нам в следующем сезоне. Полезная работа как для игроков, так и для тренерского штаба, — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.