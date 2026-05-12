«Адмирал» продлил контракт с лучшим нападающим команды этого сезона

«Лучший снайпер «моряков» в сезоне-2025/2026 Кайл Олсон продолжит карьеру во Владивостоке. Новое соглашение с канадцем рассчитано на один год и носит односторонний характер. В прошлом сезоне Олсон отметился 21 шайбой и вошёл в пятёрку лучших снайперов среди дебютантов КХЛ. Всего в составе «Адмирала» нападающий провёл 66 матчей, в которых набрал 31 (21+10) очко. Удачи в новом сезоне, Кайл!» — сказано в сообщении пресс-службы «Адмирала», которое было опубликовано в телеграм-канале клуба.