Главная Хоккей Новости

Президент КХЛ Морозов оценил путь «Ак Барса» в плей-офф Кубка Гагарина

Президент КХЛ Морозов оценил путь «Ак Барса» в плей-офф Кубка Гагарина
Президент КХЛ Алексей Морозов ценил путь «Ак Барса» в плей-офф Кубка Гагарина текущего сезона. В 1/8 финала турнира казанцы обыграли «Трактор», в четвертьфинале оказались сильнее минского «Динамо», а в 1/2 финала — «Металлурга». В финале Кубка Гагарина «Ак Барс» играет с «Локомотивом».

Фонбет КХЛ — плей-офф . Финал. 1-й матч
11 мая 2026, понедельник. 14:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
3 : 1
Ак Барс
Казань
1:0 А. Радулов (Сурин, Шалунов) – 21:02 (5x5)     2:0 Берёзкин – 21:48 (5x5)     3:0 Фрейз (А. Радулов, Гернат) – 35:36 (5x4)     3:1 Миллер (Галимов, Хмелевски) – 47:06 (5x4)    

– «Ак Барс» неровно провёл регулярку, но преобразился в плей-офф. Такая победная поступь Казани в Кубке Гагарина вас впечатлила?
– Команда по ходу плей-офф набирала обороты. Помним неудачный старт регулярки в и исполнении, когда пошли разговоры о смене тренерского штаба. Надо отдать должное руководству клуба – дали шанс тренеру поработать и исправить ситуацию, поверили в него. И сейчас мы видим, что команда прибавляет с каждым раундом. В серии против «Трактора» они выиграли три матча в овертаймах, это плюс в психологии для коллектива. Плюс не будем забывать, что Анвару Гатиятулину помогает Зинэтула Хайдярович Билялетдинов, который про хоккей знает всё, — приводит слова Морозова официальный сайт КХЛ.

