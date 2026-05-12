Президент КХЛ Морозов оценил путь «Ак Барса» в плей-офф Кубка Гагарина

Президент КХЛ Алексей Морозов ценил путь «Ак Барса» в плей-офф Кубка Гагарина текущего сезона. В 1/8 финала турнира казанцы обыграли «Трактор», в четвертьфинале оказались сильнее минского «Динамо», а в 1/2 финала — «Металлурга». В финале Кубка Гагарина «Ак Барс» играет с «Локомотивом».

– «Ак Барс» неровно провёл регулярку, но преобразился в плей-офф. Такая победная поступь Казани в Кубке Гагарина вас впечатлила?

– Команда по ходу плей-офф набирала обороты. Помним неудачный старт регулярки в и исполнении, когда пошли разговоры о смене тренерского штаба. Надо отдать должное руководству клуба – дали шанс тренеру поработать и исправить ситуацию, поверили в него. И сейчас мы видим, что команда прибавляет с каждым раундом. В серии против «Трактора» они выиграли три матча в овертаймах, это плюс в психологии для коллектива. Плюс не будем забывать, что Анвару Гатиятулину помогает Зинэтула Хайдярович Билялетдинов, который про хоккей знает всё, — приводит слова Морозова официальный сайт КХЛ.