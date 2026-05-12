«От такой наглости я просто в шоке». Кожевников — о тренере «Авангарда» Ги Буше

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников высказался о главном тренере «Авангарда» Ги Буше. Омская команда проиграла «Локомотиву» в полуфинале Кубка Гагарина этого сезона. Счёт в серии — 3-4.

— В последние дни идет активная дискуссия относительно итогов сезона «Авангарда», который отдал казалось бы выигранный полуфинал «Локомотиву». Вы в этой дискуссии участвуете?

— Об Омске всё сказал неделю назад. Хорошую часть бюджета региона выделили под капризы Ги Буше и его земляков, на выходе – провал в полуфинале КХЛ и такой же провал в четвертьфинале ВХЛ, где товарищ Робитайл сгорел 0-4 «Югре». Да и в МХЛ Омск, несмотря на все затраты на академию, все ближе к статистам. Надеялся, что на итоговой пресс-конференции будет хоть какое-то обсуждение этой системной ошибки, хоть кто-то возьмет хоть часть вины на себя. Но нет — ничего подобного! Товарищ Буше, умудрившийся завалить выигранную серию, с видом победителя всех расхвалил – начиная, естественно, с себя. А самый что ни на есть хоккейный и актуальный вопрос о том, что он проиграл все полуфиналы в своей карьере, оценил как нехоккейный – и оставил без ответа. Честно скажу, от такой наглости я просто в шоке! Человек, по сути, посчитал весь российский хоккейный мир, извините, за дурачков, – и ему всё сошло с рук. Так что, думаю, и в следующем сезоне «повелитель полуфиналов» вместе со всем своим франкоканадским братством вновь присядет в Омске на газовый бюджет, — приводит слова Кожевникова Russia-Hockey.ru.