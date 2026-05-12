Джон Таварес рассказал о целях создания благотворительного фонда

35-летний нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Джон Таварес рассказал о целях создании благотворительного фонда, названного в его честь.

«Если перенестись на 15 лет вперед, то можно вспомнить, как мы с Эрин надеялись расширить свое влияние, когда в 2020 году основали фонд имени Джона Тавареса. Этот фонд стремится к тому, чтобы дети по всей Канаде получали поддержку и имели возможность участвовать в жизни своих сообществ и заниматься тем, что им по душе. Наша работа строится по четырём направлениям. Первое — это питание, то есть обеспечение детей доступом к полноценному питанию. Второе — это ресурсы, то есть предоставление детям инструментов для борьбы за перемены. Третье — это активность, то есть увлекательные способы поддержания физической активности. И четвёртое — это связи, то есть укрепление сообществ и расширение возможностей», — приводит слова Тавареса официальный сайт НХЛ.